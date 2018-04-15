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15. 04. 2018

В Британии хотят новый референдум по Brexit

Проевропейские депутаты, бизнес и общественные деятели запускают компании за дополнительный референдум о выходе из состава ЕС.

О старте компании BBC заявил актер Патрик Стюарт. По его словам, "условия" выхода Британии из состава ЕС оказались не такими, как подавалось на референдуме 2016 года.

По его словам, кампания "Голос общественности" - это попытка объединить антибрекситовские группы под общей целью - добитсья нового референдума. Соответственно, массовая поддержка этой идеи должна побудить депутатов принять решение о проведении окончательного референдума.

Официально компания стартует в ближайшие дни с митинга в Северном Лондоне.

Напомним, что Великобритания окончательно потеряет членство в ЕС в марте 2019 года. И консерваторы, и лейбористы пока исключают проведения второго референдум.

ЕС и Британия согласовали условия переходного периода после Brexit
 

Источник: korrespondent.net

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