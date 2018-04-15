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15. 04. 2018

Боевики отдали тело военного ВСУ, который пропал без вести

 
Боевики передали украинской стороне тело военнослужащего Вооруженных сил Украины, который пропал без вести 8 апреля, сообщает пресс-центр штаба АТО.
 
"Сегодня, 15 апреля, представители российско-оккупационных войск передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который пропал без вести 8 апреля во время выполнения боевых задач на линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.
 
Силами поисковой группы "Эвакуация-200" тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы.
 
В штабе добавили, что после проведения этих мероприятий, а также оформления соответствующих документов, тело погибшего военнослужащего доставят к месту захоронения.
 
Напомним, что за прошедшие сутки, 14 апреля, зафиксировано 52 обстрела позиций украинских военных на Донбассе, трое военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.
 
 

Источник: korrespondent.net

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