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15. 04. 2018

Скрипалей от отравления спас дождь - СМИ

Бывшему двойном агенту Сергею Скрипалю и его дочери Юлии удалось выжить после отравления нервно-политической веществом "Новичок" благодаря дождю, который почти смыл яд из дверной ручки их дома, сообщает издание The Sun со ссылкой на слова советского ученого Вила Мирзаянова, который рассказал миру о "Новичке" и программе СССР по разработке химического оружия.

"Вещество использовалась, когда было достаточно туманно и влажно - в воздухе находились капли воды. Его можно использовать только в сухую погоду", - отметил Мирзаянов.

Он добавил, что "нужно быть идиотом", который ничего не знает о химическом оружии, чтобы использовать "Новичок" при таких погодных условиях.

"Если вы бросите его в воду, то через несколько часов никаких следов вещества не останется. Он растворяется в воде", - сказал Мирзаянов изданию.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" в марте 2018 года. Юлия Скрипаль уже покинула больницу и находится под охраной полиции в секретном месте. Ее отец все еще в госпитале, но его состояние улучшилось.

Россия отрицает любую свою причастность к громкому покушения.

 

Источник: korrespondent.net

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