15 апреля 2018, воскресенье, 15:50
+21°C
Завтра +24°C
+21°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
15. 04. 2018

Российские политики встретились с Асадом, говорят у него все хорошо

 
На фоне ракетных атак коалиции во главе с США против режима Башара Асада российские политики заявили о "хорошем настроении" сирийского диктатора.
 
Об этом после встречи с ним рассказала член российской делегации, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова, передает телеканал Дождь.
 
"У президента Асада абсолютно позитивный настрой, хорошее настроение", - заверила она.
 
В свою очередь представитель проправительственной Единой России, депутат Госдумы РФ Сергей Железняк заявил, что глава сирийского режима "высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров".
 
 
Напомним, что в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.
 
Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравление.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.