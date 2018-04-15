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15. 04. 2018

Пентагон показал новое видео удара ракет по Сирии

 
Министерство обороны США обнародовало видео пуска крылатой ракеты Томагавк с атомной подводной лодки USS John Warner в рамках удара по химическим объектам режима Башара Асада в Сирии.
 
"Смотрите, как сотрудники Военно-морских сил США на борту подводной лодки USS John Warner (SSN-765) запускают ракеты "Томагавк" из Средиземного моря", - говорится в сопроводительном сообщении.
 
На кадрах через три секунды после начала записи появляется вспышка и с подводной лодки запускается ракета. 

Watch as @USNavy #sailors aboard #USSJohnWarner (SSN 765) launch a Tomahawk land attack missile on April 14, the from the​ ​#MediterraneanSea as part of a multi-national strike operation against the Syrian government. @subgru2 pic.twitter.com/0ynZsRjjPc

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 14 апреля 2018 г.
 
Всего по объектам, связанным с химоружием, было выпущено более 100 ракет. По словам генерала США Кеннета МакКинзи, все они достигли заданных целей.
 
Напомним, США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии в ночь на 14 апреля. Их целями стали объекты военной инфраструктуры страны.
 
Как объяснял президент США Дональд Трамп, удары стали "прямым результатом" неспособности России удержать Башара Асада от применения химического оружия в регионе. 
 
CNN показал последствия удара по Сирии. Фото
 
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Источник: korrespondent.net

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