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15. 04. 2018

В Канаде из-за снегопадов произошло полтысячи ДТП

В районе Торонто в результате непогоды, снегопадов, дождей и града, произошло более 550 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщает CBS, из-за гололеда дорожная полиция просит местных жителей не выезжать из дома без крайней необходимости.

На улицах города около 80 грузовиков посыпают дороги смесью.

Cмотрите фотогалерею: В Канаде из-за снегопадов произошло полтысячи ДТП

Также более 220 самолетов не смогли вылететь и примерно столько же не приземлилось. Сложностей добавляют и мощные порывы ветра, достигающие 80 км/час. Около шести тысяч жителей Торонто остались без электроснабжения из-за оборванных проводов.

Холодная погода и гололедица заставила четыре университета отменить занятия и перенести экзамены из-за беспокойства, что студенты могут травмироваться по дороге к учебным заведениям.

Напомним, 7 апреля в Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком, сообщалось о 14 погибших.

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Источник: korrespondent.net

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