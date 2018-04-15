Асад рассказал об отдыхе своих детей в Крыму

Дети президент Сирии Башара Асада в прошлом году отдыхали в лагере Артек в аннексированном РФ Крыму. Об этом сообщил координатор группы по связям Госдумы РФ с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, передает Интерфакс-Украина.

"Во время нашего общения президент Асад сказал, что его дети в прошлом году посетили Артек", - заявил Саблин.

Кроме того, Асад рассказал, что его дети интересуются постройкой Крымского моста и следят, как идет строительство, также его дети стали интересоваться политикой.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил ускоренными темпами достроить автомобильную часть Крымского моста, "чтобы люди в летний сезон могли воспользоваться".

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Источник: korrespondent.net