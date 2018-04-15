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15. 04. 2018

Гройсман рассказал о технологической школе

В Министерстве образования и науки представили инновационные решения для образовательного пространства. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook в воскресенье, 15 апреля.

Школьникам предложат новую мебель и оборудование – парты и стулья, которые формируют правильную осанку, интерактивные доски, яркие цвета и рисунки на стенах.

Гройсман отметил, что все инновации яркие и технологичные, с их помощью обучение будет тесно переплетено с игрой.

Ранее стало известно, что в школах Турции будут изучать украинский язык.

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Источник: korrespondent.net

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