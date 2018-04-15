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15. 04. 2018

Джонсон: Британия должна быть готова к ответу РФ из-за ударов по Сирии

Великобритания должна быть готова к ответу от России из-за авиаударов коалиции по Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает Independent.

Джонсон предупредил, что Великобритания должна принять все возможные меры предосторожности для защиты от российского ответа. При этом глава МИД отметил, что Британия не ищет эскалации.

Ранее сегодня сообщалось, что Великобритания готовится к кибератаке на Россию в случае, если Москва попытается вмешаться в работу британской инфраструктуры.

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Источник: korrespondent.net

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