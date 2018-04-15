15 апреля 2018, воскресенье, 19:14
+21°C
Завтра +24°C
+21°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
15. 04. 2018

В Николаеве в автосалон бросили гранату

В Николаеве на улице Троицкой произошел взрыв на территории автосалона, в результате чего повреждены окна здания. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 апреля, сообщили в областной полиции.

Сообщение об инциденте поступило правоохранителям в 4.20 от частного предпринимателя.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты взрывного устройства, чеку от гранаты, и направили их на исследование.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве в автосалон бросили гранату

По указанному факту проводится расследование уголовного производства, начатого за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, лица, причастные к его совершению, а также свидетели.

Накануне в Одессе во двор частного дома бросили гранату.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.