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15. 04. 2018

В РФ умер журналист, написавший о гибели ЧВК Вагнера в Сирии

В Екатеринбурге умер журналист Максим Бородин, который первым написал о смерти членов частной военной компании Вагнера в Сирии, сообщает Радио Свобода.

Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже 13 апреля. Он получил тяжелые травмы, впал в кому и был доставлен в больницу. Журналист умер, не приходя в себя.

Главный редактор РИА Новый день, в котором работал Бородин, Полина Румянцева допустила, что смерть журналиста могла быть не случайностью или самоубийством. Она отметила, что для самоубийства Бородина не было никаких поводов.

Напомним, 7 февраля силы коалиции во главе с США нанесли авиационный удар по сирийским военным, которые ранее атаковали штаб Сирийских демократических сил, где находились американские советники. Позже выяснилось, что среди раненых и убитых были наемники ЧВК Вагнер. Разные источники называли количество погибших от 100 до 600 человек.

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Источник: korrespondent.net

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