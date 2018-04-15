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15. 04. 2018

Каталонцы поддержали арестованных политиков

Сотни тысяч человек в Барселоне в воскресенье, 15 апреля, вышли на улицы в поддержку девяти арестованных лидеров движения за независимость Каталонии. Участники марша потребовали "свободы для политзаключенных".

Полиция Барселоны сообщила, что в акциях приняло участие до 350 тысяч человек со всей Каталонии. Находящимся в заключении грозят тюремные сроки до 25 лет каждому.

Протесты были организованы основанной в марте платформой "В защиту каталонских институций". Свою поддержку мероприятию выразили два крупнейших испанских профсоюза - CCOO и UGT. В одном из манифестов организаторы осудили тот факт, что спор о независимости Каталонии начал решаться "юридическими методами", а также потребовали "демократического решения конфликта".

Cмотрите фотогалерею: Каталонцы поддержали арестованных политиков

Испанское правосудие открыло расследование в отношении политиков и активистов - сторонников независимости Каталонии, которых подозревают в попытке отделения автономии. Два ведущих представителя движения находятся в заключении с 16 октября 2017 года.

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, вскоре после скандального референдума в Каталонии в октябре покинувший Испанию, в данный момент находится под подпиской о невыезде в Германии.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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