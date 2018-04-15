16 апреля 2018, понедельник, 00:22
+24°C
Завтра +19°C
+24°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
15. 04. 2018

США завтра объявят о новых санкциях против РФ

Глава Минфина США Стивен Мнучин в понедельник объявит о новых санкциях против России. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли в интервью CBS News.

По ее словам, санкции коснутся компаний, которые "каким-либо образом связанны с оборудованием для Асада или использованием химического оружия".

"Думаю, все их почувствуют. Мы хотим, чтобы друзья Асада - Иран и Россия - понимали, о каком бизнесе речь и что он почувствует действие санкций на себе", - заявила она.

Также она сказала, что прорабатываются дальнейшие санкции против властей РФ.

Постпред США при ООН отметила, что Вашингтон никогда не согласится на прямые переговоры с режимом Асада, поскольку тот "не достоин" участия в переговорах "один на один".

Хейли подчеркнула, что, нанося удар по Сирии, США не искали войны. "Это последнее, чего хотел бы президент - война. Мы не собирались убивать людей", - резюмирована она.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия в городе Дума.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Вас удовлетворяет ваша работа?

— Ну как вам сказать... Вот иду я на работу, вижу: девки стоят красивые – хочется. Иду с работы: те же девки, но уже не хочется. Наверное, удовлетворяет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.