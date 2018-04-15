Выборы в Черногории: лидирует бывший премьер-министр

Бывший премьер-министр, экс-президент страны Мило Джуканович лидирует на президентских выборах в Черногории. Как сообщает портал RTCG, проголосовать на выборах главы государства могут 532 599 граждан.

На пост президента Черногории претендуют семь кандидатов: лидер Истинной Черногории Марко Милачич, кандидат от объединенной оппозиции Младeн Бояничи, председатель Партии справедливости и примирения Хазбия Калач, представитель Партии пенсионеров и инвалидов Василия Миличкович, кандидат Сербской коалиции Добрило Дeдeич, кандидат Социал-дeмократической партии Драгинья Вуксанович и президент Демократической партии социалистов Мило Джуканович.

Действующий президент Черногории Филипп Вуянович не выдвигал свою кандидатуру.

Согласно закону о выборах президента Черногории, президентом страны избирается кандидат, получивший в первом туре более 50% действительных голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не получает необходимой поддержки, спустя две недели проходит второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей.

Напомним, сегодняшние выборы главы государства - третьи с момента восстановления независимости Черногории в 2006 году.

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Источник: korrespondent.net