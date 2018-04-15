16 апреля 2018, понедельник, 00:22
+24°C
Завтра +19°C
+24°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
15. 04. 2018

Выборы в Черногории: лидирует бывший премьер-министр

Бывший премьер-министр, экс-президент страны Мило Джуканович лидирует на президентских выборах в Черногории. Как сообщает портал RTCG, проголосовать на выборах главы государства могут 532 599 граждан.

На пост президента Черногории претендуют семь кандидатов: лидер Истинной Черногории Марко Милачич, кандидат от объединенной оппозиции Младeн Бояничи, председатель Партии справедливости и примирения Хазбия Калач, представитель Партии пенсионеров и инвалидов Василия Миличкович, кандидат Сербской коалиции Добрило Дeдeич, кандидат Социал-дeмократической партии Драгинья Вуксанович и президент Демократической партии социалистов Мило Джуканович.

Действующий президент Черногории Филипп Вуянович не выдвигал свою кандидатуру.

Согласно закону о выборах президента Черногории, президентом страны избирается кандидат, получивший в первом туре более 50% действительных голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не получает необходимой поддержки, спустя две недели проходит второй тур, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей.

Напомним, сегодняшние выборы главы государства - третьи с момента восстановления независимости Черногории в 2006 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Вас удовлетворяет ваша работа?

— Ну как вам сказать... Вот иду я на работу, вижу: девки стоят красивые – хочется. Иду с работы: те же девки, но уже не хочется. Наверное, удовлетворяет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.