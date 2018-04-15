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15. 04. 2018

В Китае экстренно посадили самолет из-за пассажира с шариковой ручкой

В китайском городе Чжэнчжоу провинции Хэнань 15 апреля экстренно приземлился самолет авиакомпании Air China. Как сообщает телеканал CGTN, самолет совершал рейс из Чанша в Пекин. Один из пассажиров пытался ранить бортпроводника шариковой ручкой во время полета, отмечает телеканал.

Все пассажиры, кроме подозреваемого в нападении, покинули самолет. Полиция выясняет подробности инцидента, о пострадавших не сообщается.

Ранее из-за пьяного пилота в Германии застряли более сотни пассажиров.

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Источник: korrespondent.net

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