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15. 04. 2018

Макрон заявил, что удар по Сирии был легитимным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу BFMTV 15 апреля, что удар по Сирии был легитимным и поблагодарил французскую армию за "прекрасную операцию". 

"Операция была проведена прекрасно… И я хочу поблагодарить их, потому что это было сделано профессионально… ведь были задействованы морские и воздушные силы, и мы находились на прямой связи с нашими союзниками", − отметил Макрон.

Он уточнил, что ударам подверглись три "центра по производству и разработке химического оружия", которые были обнаружены "несколько месяцев назад".

"Один стал совместной целью американских и британских коллег. Второй стал целью только американцев, третий − только французов", − рассказал Макрон.

По его словам, удар по Сирии был легитимным и "проведенным в многостороннем формате". При этом он подчеркнул, что Париж не объявлял войны официальному Дамаску.

Президент сообщил, что Париж при помощи французской разведки, а также разведки союзников получил доказательства использования хлора в качестве химического оружия, и установил, что отравляющий газ "мог быть использован" властями Сирии. 

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по ряду целей на территории Сирии. 

США и их союзники считают удары по Сирии пропорциональным ответом на химатаку в сирийской Думе, в которой они обвиняют Дамаск. Дамаск обвинения отвергает.

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Источник: korrespondent.net

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