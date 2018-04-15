Сирия недостойна прямых переговоров − постпред США

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила в интервью телеканалу CBS, что прямые переговоры между Вашингтоном и Дамаском исключены.

"Мы бы не хотели проводить прямые переговоры с Сирией на данный момент. Они (сирийские власти. − ред.) не заслуживают переговоров с Соединенными Штатами. Они только и делают, что терзают свой народ и уничтожают свою родину", − подчеркнула Хейли.



Постпред США отметила, что Сирия отказалась принимать участие в многосторонних переговорах и призвала Россию повлиять на Дамаск в этом вопросе. При этом она указала, что прямых переговоров с режимом президента Сирии Башара Асада Вашингтон вести не будет.

Ранее в Госдепе заявили, что США вернутся к диалогу с Сирией, если правительство страны задекларирует находящееся у него химическое оружие.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по ряду целей на территории Сирии в ответ на применение химического оружия в городе Дума, в котором они обвиняют сирийские власти.

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Источник: korrespondent.net