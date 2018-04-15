16 апреля 2018, понедельник, 02:05
+24°C
Завтра +19°C
+24°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
15. 04. 2018

Сирия недостойна прямых переговоров − постпред США

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила в интервью телеканалу CBS, что прямые переговоры между Вашингтоном и Дамаском исключены.

"Мы бы не хотели проводить прямые переговоры с Сирией на данный момент. Они (сирийские власти. − ред.) не заслуживают переговоров с Соединенными Штатами. Они только и делают, что терзают свой народ и уничтожают свою родину", − подчеркнула Хейли.

Постпред США отметила, что Сирия отказалась принимать участие в многосторонних переговорах и призвала Россию повлиять на Дамаск в этом вопросе. При этом она указала, что прямых переговоров с режимом президента Сирии Башара Асада Вашингтон вести не будет.

Ранее в Госдепе заявили, что США вернутся к диалогу с Сирией, если правительство страны задекларирует находящееся у него химическое оружие. 

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по ряду целей на территории Сирии в ответ на применение химического оружия в городе Дума, в котором они обвиняют сирийские власти.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

— Вас удовлетворяет ваша работа?

— Ну как вам сказать... Вот иду я на работу, вижу: девки стоят красивые – хочется. Иду с работы: те же девки, но уже не хочется. Наверное, удовлетворяет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.