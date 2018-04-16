Земан считает, что Запад разворошил Ближний Восток

Президент Чехии Милош Земан заявил, что Запад невообразимо разворошил Ближний Восток, если взять во внимание, что он ранее сотворил в Ираке и Ливии. Об этом глава чешского государства заявил в воскресенье, 15 апреля, комментируя в выступлении по радио F1 авиаудары США и их союзников по Сирии, сообщает РИА Новости.

"Запад невообразимо разворошил Ближний Восток. Сначала вступил в Ирак с утверждением, что там есть оружие массового поражения, которое так и не нашлось", − отметил Земан.

По его словам, эта операция принесла большие человеческие жертвы и спровоцировала дальнейшие конфликты между курдами и иракцами, иракскими шиитами и суннитами.

Далее, по мнению Земана, Запад допустил ситуацию в Ливии.

"И благодаря "блестящему" вмешательству Евросоюза под предводительством Франции, в Ливии сейчас не только отсутствует нормальное правительство, но и через ее территорию в Европу направляются тысячи и тысячи нелегальных мигрантов", − указал чешский президент.

"Что можно сказать о тех, кто допустит одну и ту же ошибку трижды? Чтобы не допустить в эфире нехороших выражений, я лучше этого не скажу. Самое мягкое из возможных при этом слов − это "глупость", − заявил Земан.

Он подчеркнул, что придерживается однозначного мнения о том, что вооруженное нападение на какое-либо государство может быть проведено только с согласия Совбеза ООН. Единственное признаваемое им исключение − удар по исламским террористам, например, в Афганистане.

"Но Сирия − это не тот случай. Потому что здесь, во-первых, исламские радикалы воюют против президента (Башара) Асада, но никак не на его стороне. А во-вторых, они здесь загнаны в угол", − считает Земан.

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Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по ряду целей на территории Сирии в ответ на применение химического оружия в городе Дума, в котором они обвиняют сирийские власти.

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Источник: korrespondent.net