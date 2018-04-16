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16. 04. 2018

Франция убедила Трампа ограничить удары по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу BFMTV 15 апреля, что Париж убедил американского лидера Дональда Трампа не уходить из Сирии и нанести ракетные удары только по химическим объектам в этой стране. 

"Десять дней назад президент Трамп говорил, что США намерены освободиться от обязательств в Сирии, мы его переубедили там остаться", − отметил Макрон.

"Мы также убедили его (Трампа − ред.) ограничиться ударами по химическими объектам", − указал французский лидер.

Он также сообщил, что Франция готовит политическое решение в Сирии.

"Мы должны предложить продолжительное решение в Сирии для сирийского народа", − подчеркнул Макрон.

Напомним, ранее Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы вывести войска из Сирии, однако 5 апреля стало известно, что американские военные останутся в Сирии для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

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Источник: korrespondent.net

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