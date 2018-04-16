У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии, сообщила Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в 85 километрах к северо-западу от острова Тернате, очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на индонезийском острове Ява погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net