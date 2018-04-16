В РФ нашли связь между делом Скрипалей и ситуацией в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала Россия 1 заявила, что дело Скрипалей и ситуация в Сирии связаны, сообщает РИА Новости.
"Между Сирией и делом в Солсбери огромное количество обобщающих моментов. И опять же это средства массовой информации. Посмотрите на доклады французских спецслужб или французских силовиков, которые вышли сразу после бомбардировок… Там указано, что аргументацией основной фактуры являлись СМИ и социальные сети… То же самое в Солсбери в деле Скрипалей, все идет через средства массовой информации", − отметила Захарова.
Указанную общность двух событий она назвала "умерщвляющей пропагандой".
Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок.
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Источник: korrespondent.net