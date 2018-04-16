В РФ нашли связь между делом Скрипалей и ситуацией в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала Россия 1 заявила, что дело Скрипалей и ситуация в Сирии связаны, сообщает РИА Новости.

"Между Сирией и делом в Солсбери огромное количество обобщающих моментов. И опять же это средства массовой информации. Посмотрите на доклады французских спецслужб или французских силовиков, которые вышли сразу после бомбардировок… Там указано, что аргументацией основной фактуры являлись СМИ и социальные сети… То же самое в Солсбери в деле Скрипалей, все идет через средства массовой информации", − отметила Захарова.

Указанную общность двух событий она назвала "умерщвляющей пропагандой".

"Официоз, который управляет средствами массовой информации на Западе, приводит в разных точках земного шара вот этот спусковой механизм в действие", − подчеркнула спикер российского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва самым серьезным образом осуждает удары по Сирии, которые в ночь на 14 апреля совершили США, Британия и Франция в ответ на химатаку в Думе.

Напомним, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери и в критическом состоянии доставлены в больницу. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.

Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок.