Трамп отчитался Конгрессу за удары по Сирии

Президент США Дональд Трамп в письме Конгрессу по поводу удара по Сирии заявил, что действовал в соответствии с конституцией страны для защиты ее интересов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное Белым домом письмо американского лидера.
Он подчеркнул, что целью этой военной операции было сокращение способности сирийских военных проводить дальнейшие нападения с использованием химического оружия и предотвращение его дальнейшего использования властями страны.
Напомним, в ночь на 14 апреля Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией.
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Источник: korrespondent.net