16 апреля 2018, понедельник, 07:13
+24°C
Завтра +20°C
+24°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
16. 04. 2018

Аваков: Мир должен учиться у Украины бороться с РФ

Министр внутренних дел Арсен Аваков 15 апреля начал рабочий визит в США, в рамках которого встретится с представителями Госдепартамента, ФБР и Конгресса, сообщила пресс-служба ведомства.

"Наш визит − это деловая поездка, которая включает в себя безусловно, как политические вопросы, так и те, которые касаются деятельности МВД. <...> Ключевой − противодействие российской гибридной войне. Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне России весь мир должен учиться у нас", − заявил Аваков.

Также в рамках усиления сотрудничества с Федеральным бюро расследований будет рассмотрен вопрос противодействия организованной преступности, в частности российской.

"Это имеет важное значение, учитывая события в Сосбери, химические атаки на мирное население в Сирии и вмешательства в избирательные процессы и киберугрозы", − подчеркнул глава МВД.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

— Вас удовлетворяет ваша работа?

— Ну как вам сказать... Вот иду я на работу, вижу: девки стоят красивые – хочется. Иду с работы: те же девки, но уже не хочется. Наверное, удовлетворяет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.