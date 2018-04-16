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16. 04. 2018

Трамп хочет скорого возвращения войск США из Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила 16 апреля, что президент США Дональд Трамп хочет скорейшего возвращения американских воск из Сирии, передает РИА Новости.

"Задачи миссии США не изменились − президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы силы США вернулись домой как можно быстрее. Мы полны решимости полностью победить ИГ и создать условия, которые предотвратят его возрождение", − говорится в сообщении Сандерс.

По ее словам, Вашингтон ожидает от союзников, что те возьмут на себя больше ответственности в военной и финансовой сферах для обеспечения безопасности в регионе.

Ранее президент Франции  Эммануэль Макрон заявил, что убедил Трампа в необходимости оставить американские войска в Сирии, хотя ранее американский лидер неоднократно заявлял, что хотел бы их вывести.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по ряду целей на территории Сирии в ответ на химатаку в городе Дума, в которой они обвиняют официальный Дамаск.

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Источник: korrespondent.net

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