Российский депутат растоптал iPad из-за санкций США

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский выложил в своем Facebook ролик, на котором топчет ногами iPad.
Публикацию он подписал: "А ты растоптал свой айфон? Или Айпад?".
В комментариях к посту Петровский объяснил, что в РФ планируется запрет на американские товары и он как депутат должен показать пример.
Также он отметил, что теперь будет пользоваться телефоном и планшетом китайского производства.
"Китайские можно не топтать", − написал депутат.
Он также призвал премьер-министра Дмитрия Медведева, известного своей симпатией к продуктам Apple, последовать его примеру.
У многих пользователей поступок Петровского вызвал недоумение.
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Источник: korrespondent.net
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