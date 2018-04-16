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16. 04. 2018

Российский депутат растоптал iPad из-за санкций США

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский выложил в своем Facebook ролик, на котором топчет ногами iPad.

Публикацию он подписал: "А ты растоптал свой айфон? Или Айпад?".

В комментариях к посту Петровский объяснил, что в РФ планируется запрет на американские товары и он как депутат должен показать пример.

Также он отметил, что теперь будет пользоваться телефоном и планшетом китайского производства.

"Китайские можно не топтать", − написал депутат.

Он также призвал премьер-министра Дмитрия Медведева, известного своей симпатией к продуктам Apple, последовать его примеру.

У многих пользователей поступок Петровского вызвал недоумение. 

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Источник: korrespondent.net

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