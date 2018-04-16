Итоги 15.04: Асад в Чистилище и меры против РФ

Президент Словении назначил досрочные выборы в парламент

Президент Словении Борут Пахор распустил Национальное собрание и объявил, что внеочередные выборы в стране состоятся 3 июня.

Основаниями для досрочных выборов стала отставка премьер-министра страны Миро Церара.

В Черногории проходили выборы президента

В Черногории состоялись выборы главы государства. На пост президента претендовали семь кандидатов. Лидером голосования стал глава Демократической партии социалистов Мило Джуканович, который ранее занимал посты премьера и президента страны.

США анонсировали новые санкции против РФ

Глава Минфина США Стивен Мнучин в понедельник, 16 апреля объявит о новых санкциях против России. По информации постпреда США при ООН Никки Хейли меры коснутся компаний, которые "каким-либо образом связанны с оборудованием для Асада или использованием химического оружия".

Асада внесли в базу Миротворца

Президент Сирии Башар Асад попал в базу украинского волонтерского сайта Миротворец. Его страница находится в разделе Чистилище.

Среди обоснований указано "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)" и "участие в попытках легализации аннексии АР Крым".

Швейцарская лаборатория подтвердила использование Новичка для атаки на Скрипалей

Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите не сомневается в выводах британской лаборатории Портон Даун о том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом Новичок.

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Источник: korrespondent.net