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16. 04. 2018

Итоги 15.04: Асад в Чистилище и меры против РФ

 
Президент Словении назначил досрочные выборы в парламент
 
Президент Словении Борут Пахор распустил Национальное собрание и объявил, что внеочередные выборы в стране состоятся 3 июня.
 
Основаниями для досрочных выборов стала отставка премьер-министра страны Миро Церара.
 
В Черногории проходили выборы президента
 
В Черногории состоялись выборы главы государства. На пост президента претендовали семь кандидатов. Лидером голосования стал глава Демократической партии социалистов Мило Джуканович, который ранее занимал посты премьера и президента страны. 
 
США анонсировали новые санкции против РФ
 
Глава Минфина США Стивен Мнучин в понедельник, 16 апреля объявит о новых санкциях против России. По информации постпреда США при ООН Никки Хейли меры коснутся компаний, которые "каким-либо образом связанны с оборудованием для Асада или использованием химического оружия".
 
Асада внесли в базу Миротворца
 
Президент Сирии Башар Асад попал в базу украинского волонтерского сайта Миротворец. Его страница находится в разделе Чистилище.
 
Среди обоснований указано "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)" и "участие в попытках легализации аннексии АР Крым".
 
Швейцарская лаборатория подтвердила использование Новичка для атаки на Скрипалей 
 
Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите не сомневается в выводах британской лаборатории Портон Даун о том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом Новичок.

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Источник: korrespondent.net

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