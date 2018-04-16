На Донбассе 59 обстрелов, ранены два бойца

Подразделения сепаратистов произвели 59 обстрелов по позициям ВСУ в воскресенье, 15 апреля. Ранения получили два украинских военных, сообщает пресс-центр штаба АТО в утренней сводке в понедельник.

Так, на донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов противник открывал огонь по защитникам Павлополя, Лебединского и Новотроицкого, а из минометов калибра 82 мм – Песков и Павлополя.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по укреплениям в районе Авдеевки, Каменки, шахты Бутовка, Верхнеторецкого, Пищевика, Широкино и Гнутово, а БМП противник применил по опорным пунктам возле Песков и Талаковки, крупнокалиберные пулеметы – под Опытним, стрелковое оружие – в районе Славного, Березового и Лебединского. Возле Новотроицкого велся снайперский огонь.

На луганском направлении сепаратисты применяли 120-мм минометы по защитниках Луганского, Троицкого и Светлодарска, а возле Луганского и Светлодарска велся огонь из 82-мм минометов, неподалеку Новолуганского и Новгородского – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а из БМП – под Луганским и Троицким.

Напомним, за сутки 14 апреля на Донбассе зфиксировали 52 обстрела позиций украинских военных на Донбассе. Тогда трое военнослужащих получили ранения.

Также сепаратисты отдали тело военного ВСУ, который ранее пропал без вести в зоне АТО.

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Источник: korrespondent.net