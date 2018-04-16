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16. 04. 2018

Трамп рассматривал вариант удара по объектам РФ в Сирии – СМИ

Президент США Дональд Трамп был готов нанести удар в том числе по российским и иранским объектам в Сирии, однако министр обороны Джеймс Мэттис выступил против этого. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в понедельник,16 апреля.

По информации издания, глава Пентагона представил Белом дому три варианта атаки в Сирии. Первый – удар по сирийским объектам, имеющим отношение к химическому оружию. Второй предполагал удар по более широкому спектру целей, в том числе по исследовательским объектам, связанным с химическим оружием, и по центрам военного командования.

Третий вариант включал также атаку на российскую систему ПВО в Сирии. Он был разработан, чтобы "подорвать военный потенциал сирийского режима", не затрагивая при этом "политических механизмов Башара Асада".

Трамп якобы настаивал на ударе по российским и иранским объектам в Сирии "при необходимости достать военное оборудование Асада". Однако Мэттис выступил против этого. В итоге Трамп утвердил "гибридный план".

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по целям в Сирии. Ракеты поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии. Погибших среди мирного населения не было.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Францию и Великобританию за слаженные дейстия в Сирии. Он назвал миссию выполненной.

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Источник: korrespondent.net

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