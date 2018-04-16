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16. 04. 2018

В Германии столкнулись два самолета, есть погибшие

На юго-западе Германии возле городка Швебиш-Халль в воскресенье, 15 апреля, столкнулись два небольших самолета, сообщает Focus.

Пилоты обоих самолетов погибли. Есть ли другие погибшие пока неизвестно.

По данным полиции, столкнулись легкомоторный и спортивный самолеты.

Столкновение произошло при заходе самолетов на посадку.

Место происшествия оцепили. Там работали эксперты из Федерального агентства по расследованию авиационных событий.

Как сообщалось, днем ранее легкомоторный самолет разбился в России, пилот и пассажир погибли.

Накануне в Балтийское море упал российский военный вертолет Ка-29. Оба пилота погибли.

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Источник: korrespondent.net

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