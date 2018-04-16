СМИ случайно "похоронили" жену Джорджа Буша-старшего

В США телеканал CBS опубликовал некролог бывшей первой леди, жены экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбары. Об этом в воскресенье, 15 апреля, сообщает издание Miami Herald.

Отмечается, что телеканал опубликовал на своем сайте некролог с пометкой "не публиковать". Через некоторое время статью убрали.

Также в воскресенье стало известно, что Барбара Буш после нескольких неудачных госпитализаций решила не искать новых методов лечения и быть с семьей.

Американские СМИ писали, что Буш была госпитализирована для лечения бронхита в январе 2017 года. У нее прошла также операция на сердце в 2009 году. В прошлом году ее лечили от болезни щитовидной железы, известной как болезнь Грейвса.

Напомним, несколько лет назад сайт издания Der Spiegel по ошибке опубликовал некролог Джорджу Бушу-старшему.

Ранее The New York Times изменила текст некролога из-за обвинений в сексизме.

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Источник: korrespondent.net