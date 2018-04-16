В Карпатах спасатели ищут упавший самолет

В Ивано-Франковской области спасатели ищут самолет, который мог упасть в Карпатах в районе Яремчи. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает издание Курс со ссылкой на информацию управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Информация об аварии поступила вечером 15 апреля от жителя села Микуличин, который заявил, что в горной лесной местности урочища Лисновы Яремчанского района упал самолет.

Вместе с тем в Ивано-Франковском аэропорту сообщили, что полеты в течение дня осуществляли только рейсовые воздушные суда, любые другие воздушные суда не были зарегистрированы.

На место предполагаемого падения отправились два отряда спасателей - 12 человек. На сегодня, 16 апреля, запланированы мероприятия по продолжению поисковых работ, к которым будут привлечены волонтеры и квадрокоптер.

Дополнительных сообщений о падении воздушного судна в районе поиска от жителей близлежащих территорий не поступало.

Как сообщалось, накануне в Германии столкнулись два самолета, есть погибшие.

Ранее легкомоторный самолет разбился в России, пилот и пассажир погибли.

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Источник: korrespondent.net