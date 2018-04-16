В Кропивницком нашли тело пропавшего ветерана АТО

Тело спецназовца 3-го отдельного полка спецназначения Дениса Кравченко нашли в реке Ингул в Кропивницком. Об этом вечером в воскресенье, 15 апреля, сообщила на своей странице в Facebook волонтер Оксана Червоная.

Поиски Дениса вели с 4 апреля, когда поступила информация об его исчезновении.

Червоная отметила, что на теле не было признаков насильственной смерти.

"Тело Дениса было найдено в Ингуле. Без признаков насильственной смерти. Ждем заключение экспертизы", - написала она.

Волонтер также рассказала, что знакома с погибшим с начала боевых действий на востоке.

"Он был из тех парней, которым мы начали помогать еще в июне 2014 года. Погиб не на войне, а здесь, в моем родном городе", - добавила она.

Ранее сообщалось, что на мирной территории Украины погиб боец АТО. Его убийц задержали.

Напомним, на Львовщине совершил самоубийство известный ветеран АТО.

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Источник: korrespondent.net