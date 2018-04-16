16 апреля 2018, понедельник, 12:21
+24°C
Завтра +21°C
+24°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
16. 04. 2018

В Кропивницком нашли тело пропавшего ветерана АТО

Тело спецназовца 3-го отдельного полка спецназначения Дениса Кравченко нашли в реке Ингул в Кропивницком. Об этом вечером в воскресенье, 15 апреля, сообщила на своей странице в Facebook волонтер Оксана Червоная.

Поиски Дениса вели с 4 апреля, когда поступила информация об его исчезновении.

Червоная отметила, что на теле не было признаков насильственной смерти.

"Тело Дениса было найдено в Ингуле. Без признаков насильственной смерти. Ждем заключение экспертизы", - написала она.

Волонтер также рассказала, что знакома с погибшим с начала боевых действий на востоке.

"Он был из тех парней, которым мы начали помогать еще в июне 2014 года. Погиб не на войне, а здесь, в моем родном городе", - добавила она.

Ранее сообщалось, что на мирной территории Украины погиб боец АТО. Его убийц задержали.

Напомним, на Львовщине совершил самоубийство известный ветеран АТО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Вас удовлетворяет ваша работа?

— Ну как вам сказать... Вот иду я на работу, вижу: девки стоят красивые – хочется. Иду с работы: те же девки, но уже не хочется. Наверное, удовлетворяет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.