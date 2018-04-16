Государство отказывается компенсировать деньги за льготников – Автолюкс

«Закон о льготном проезде - принят, но механизм по возврату этих денег перевозчику не работает!- жалуется директор компании «Автолюкс» Александра Гончарук. –За 2 года мы перевезли льготников больше чем на 2 миллиона гривен. Ежедневно мы вкладываем средства в ремонт и обновление автопарка – все это расходы, которые мы удерживаем с доходов от продажи билетов. С новым законом, мы как перевозчик, законодательно теряем возможность получать прибыль, соответственно и теряем возможность оказывать качественные услуги».

Кто компенсирует убытки? И поможет ли монетизация проезда для льготников уменьшить убытки украинских перевозчиков, тем самым создать в Украине благоприятные условия для развития пассажирских перевозок европейского уровня.

Сейчас ситуация остается не ясной. «Автолюкс» обращаются во все возможные государственные инcтанции, чтобы получить компенсацию, согласно правилам предоставления льгот, но получает отказы. Дело в том, что после внедрения децентрализации, расходы на компенсацию за льготный проезд, отдельных категорий граждан, ложится на плечи местных бюджетов. Те в свою очередь, наделенные самостоятельностью, просто не включают затраты на компенсацию льготного проезда в свой бюджет. Соответственно, нет бюджета - нет компенсации.

Во всей этой ситуации страдают простые пассажиры, которые уплачивая налоги не имеют возможности пользоваться транспортом соответствующего уровня, а льготники не получают всех привилегий определенных законом, конечно же, обвиняя во всех бедах перевозчика. В то же время остается неизвестным, на что уходят налоги, уплаченные и пассажирами и перевозчиками.

Большинство компаний, предоставляющие услуги пассажирских перевозок – это частные предприятия. В условиях современной экономики и с учетом состояния автомобильных дорог Украины, осуществлять межобластные и междугородние перевозки на достойном уровне, достаточно сложно. Несмотря на это, правила новой транспортной реформы, требуют обновления каждой единицы транспорта ежегодно.

Следует добавить, что «Автолюкс» одна из немногих транспортных компаний в Украине, которая предоставляет услуги европейского уровня. Сегодня «Автолюкс» остается самым надежным и безопасным автобусным перевозчиком. Только «Автолюкс» предлагает пассажирам новый чистый транспорт, современные комфортные условия перевозки, такие как WC, WiFi, напитки, мультимедийные развлечения. К сожалению, государство не делает никаких шагов для развития пассажирских перевозок такого уровня, а скорее наоборот. Соответственно от этого страдают простые украинцы, прибегая к услугам неконтролируемых перевозчиков.

Источник: korrespondent.net