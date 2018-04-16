В РФ обещают США скорый ответ на санкции

В МИД РФ заявили, что ответ на санкции США будет быстрым. Об этом в понедельник, 16 апреля, сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать - ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий. Мы не можем сейчас конкретизировать, что и когда будет происходить. Но с политической точки зрения говоря, с позиции МИДа, мы видим потребность в том, чтобы это было осуществлено достаточно динамично", - сказал Рябков.

Как сообщалось, в пятницу руководители думских фракций и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Законопроект предполагает, в частности, запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. Также законопроект предполагает, что россияне смогут выпускать продукцию без разрешения правообладателей в США.

Напомним, США намерены объявить о новых санкциях против России.

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Источник: korrespondent.net