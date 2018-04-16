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16. 04. 2018

СБУ проведет учения в Одесской области

Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения на юге Одесской области 17-20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СБУ в понедельник, 16 апреля.

Учения будут проходить в населенных пунктах Затока, Сергеевка, Шабо, Прибрежное, Беленькое и прилегающих территориях.

Учения будет проводить Антитеррористический центр при СБУ при участии подразделений спецслужбы, Нацполиции и Нацгвардии, ГСЧС, Госпогранслужбы и ВСУ.

"Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в населенных пунктах спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам. Также просим соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что учения будут проходить в рамках действующего законодательства.

Ранее стало известно о проведении тактических учений на Хмельницкой АЭС. Будет проверяться взаимодействие разных ведомств в случае совершения диверсии и антитеррористическая защищенность станции.

Источник: korrespondent.net

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