Сирия и РФ не сбили ни одной ракеты – США

Силы ПВО Сирии и России не поразили ни один из более 100 снарядов, выпущенных США, Британией и Францией по объектам по производству химвеществ в Сирии. Такое утверждение содержится в пресс-релизе Европейского командования США (EUCOM). Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает Укринформ.

"Ни одна из... ракет, участвующих в этой миссии, не была успешно поражена сирийскими ПВО, и нет никаких признаков того, что были задействованы российские системы ПВО", - говорится в сообщении.

По данным EUCOM, всего было выпущено 105 единиц оружия против трех целей.

В частности, из региона Красного моря - 30 ракет Tomahawk запустил крейсер Monterey (США), 7 – эсминец Laboon (США); из Персидского залива 23 ракеты Tomahawk были запущены эсминцем Higgins (США); из Средиземноморья: 6 ракет с подлодки John Warner (США), 3 ракеты с французского фрегата Languedoc. С воздуха было запущено 19 ракет с двух бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer.

Королевские британские ВВС (истребители Tornado и Typhoon) запустили 8 ракет, истребители ВВС Франции Rafales и Mirages - 9 ракет.

Удар по объектам в Сирии был частью операций Центрального командования США (CENTCOM) по сдерживанию и предотвращению будущего использования химического оружия Сирией, говорится в пресс-релизе.

Командующий генерал Кертис Скапаротти подчеркнул, что операция была тщательно спланирована и проведена и подтвердила способность EUCOM быстро реагировать на любые обстоятельства.

Ранее российский посол заявлял, что любая американская ракета, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и пусковая установка.

Ранее сирийское национальное агентство сообщало, что ПВО Сирии отражает удары США и союзников.

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Источник: korrespondent.net