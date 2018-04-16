В Луцке драка в баре закончилась стрельбой

В Луцке вечером 15 апреля произошла драка со стрельбой в одном из местных баров. Об этом сообщает агентство Волынские новости со ссылкой на активиста Автомайдана Сергея Кушнира.
"Дерущихся попытались разнять, там уже и стульчики начали летать. Те, кто спровоцировали драку, задели людей за соседним столиком, а один из нападавших выхватил пистолет и выстрелил в мужчину, отдыхавшего рядом", - рассказал Кушнир.
По его словам, дерущихся вместе со стрелком задержали.
В свою очередь, в полиции рассказали, что 33-летний мужчина стрелял из травматического оружия. Он задержан.
Пострадавший от выстрела госпитализирован. Другие детали происшествия выясняются.
Напомним, ранее в Одессе мужчина обстрелял автомобиль и угрожал оружием нацгвардейцам.
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Источник: korrespondent.net