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16. 04. 2018

В Крыму военные похитили почти 70 тонн дизтоплива

В аннексированном Крыму начальник службы горюче-смазочных материалов войсковой части №13140 и водитель той же части пойдут под суд за хищение почти 70 тонн дизтоплива стоимостью в 2 млн рублей.

Об этом сообщает Крыминформ на ссылкой на управление Следственного комитета РФ по Черноморскому флоту в понедельник, 16 апреля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о растрате имущества в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).

Начальнику службы горюче-смазочных материалов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием на гауптвахте военной комендатуры.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Ранее в Житомирской области военные украли из части 50 тонн топлива. Они списывали топливо якобы для задач в АТО, а затем вывозили и продавали его фермерам.

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Источник: korrespondent.net

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