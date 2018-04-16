Допрос Савченко на полиграфе перенесли

Допроса Надежды Савченко на полиграфе в понедельник, 16 апреля, не будет. Его перенесли на вторник. Об этом Украинской правде сообщил адвокат арестованной Олег Соловей.

"Экспертиза не будет продлена сегодня, потому что эксперты не готовы сегодня ее проводить. Допрос перенесли на завтра. Причины, видимо, какие-то технические", - сказал он.

Кроме того, Соловей добавил, что Савченко 16 апреля возобновила голодовку, поскольку договоренность о приеме пищи была только на 3 дня.

"Она считает, что это не скажется на результатах полиграфа. Потому что она говорит, что 3 дня ела, поэтому набралась достаточно сил и уверена, что на результат допроса это не повлияет", - сказал он.

По словам адвоката, Савченко чувствует себя "нормально, бодро и весело".

Ранее сестра Надежды Савченко заявляла, что допрос Савченко на полиграфе прервали из-за тахикардии и повышенной температуры.

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Источник: korrespondent.net