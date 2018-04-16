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16. 04. 2018

Рыбаков в Азовском море предупредили об угрозе со стороны РФ

Россия активизировала деятельность в акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на информацию разведки в понедельник, 16 апреля.

"Разведка штаба Антитеррористической операции отмечает активизацию деятельности кораблей Береговой охраны Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в указанном районе наблюдается усиление группировки РФ кораблями и вспомогательными судами. По мнению военных, это может быть связано с действиями в ответ на задержание в акватории Азовского моря украинскими пограничниками рыболовного судна Норд из аннексированного Крыма.

"Штаб АТО предупреждает украинских рыбаков, осуществляющих рыбный промысел в акватории Азовского моря о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать задержание украинских рыболовецких судов. Штаб АТО также не исключает подготовку подобных провокаций и в акватории Черного моря", – говорится в сообщении.

Напомним, в МИД РФ пригрозили Украине ответными мерами из-за задержания судна Норд. В Москве считают, что экипаж удерживают в заложниках.

Ранее сообщалось, что капитан судна Норд Владимир Горбенко отпущен под залог 35 тысяч гривен. Но суд запретил ему посещать Крым.

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Источник: korrespondent.net

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