В ЕС требуют расследования химатаки в Сирии

Министры иностранных дел ЕС в понедельник, 16 апреля, собрались в Люксембурге на заседание, посвященное применению химического оружия в Сирии, сообщает Европейская правда.

В принятом на заседании совместном заявлении говорится, что Совет министров ЕС требует немедленного независимого расследования химической атаки в городе Дума.

Совет министров ЕС подтвердил позицию блока, что использование химического оружия является неприемлемым, нарушает международное право и может представлять собой военное преступление или преступление против человечности. Министры настаивают, что эти преступления не могут остаться безнаказанными, а ответственные за преступные действия должны быть привлечены к ответственности.

"Недавние сообщения из Сирии, которые действительно шокируют и должны быть немедленно и независимо расследованы, лишь усиливают общую решимость ЕС", - говорится в заявлении.

Совет напоминает, что Европейский Союз выступает единым фронтом в своей поддержке полного запрета и ликвидации химического оружия во всем мире и твердо считает, что применение любого химического оружия, включая использование токсичных химических веществ в качестве оружия, государством или негосударственным деятелем, где бы и при каких обстоятельствах это оружие не применялось, является отвратительным и должно быть строго осуждено.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что РФ блокировала расследование химатак в Сирии.

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Источник: korrespondent.net