В Украине похолодает

В Украине со среды, 18 апреля, похолодает. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 18 апреля на большей части страны ожидается до +14 +17 градусов, на юге будет +17 +22 градуса. А 19 апреля станет холодно - температура опустится до +10 +15 градусов.

"К тому же, 18-19 апреля похолодание будет сопровождаться еще и серьезным ветром", - сказала синоптик.

В Украине 17 апреля на протяжении дня ожидается комфортная температура воздуха - 17-24 градусов тепла. Будет солнечно и переменная облачность. В западных областях локальные дожди снизят местами температуру до +16 +19 градусов.

В Киеве 17 апреля будет сухо и тепло, днем ожидается +20 +22 градуса. В ночь на среду, 18 апреля, в столице пройдут дожди, днем они прекратится, однако усилится ветер и похолодает до +16 градусов.

Ранее украинцев предупреждали о ночных заморозках.

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Источник: korrespondent.net