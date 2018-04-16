Россия отправила в Сирию корабль с бронетехникой

Большой десантный корабль (БДК) ВМФ России Орск прошел Черноморские проливы и находится в акватории Средиземного моря. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на специализированные турецкие интернет-сайты в понедельник, 16 апреля.

Орск направляется в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море. При этом отмечается, что корабль, судя по его осадке, шел сильно нагруженным.

На верхней палубе корабля видны несколько бронетранспортеров БТР-80, тентованные грузовики КамАЗ, бензовоз Урал и бронеавтомобиль Тигр, окрашенные в зеленый цвет. Это уже четвертый поход БДК Орск в Сирию в текущем году.

Ранее в апреле в поход в Средиземноморье через Черноморские проливы также проходили БДК Минск (5 апреля) и БДК Николай Фильченков (13 апреля).

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Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по целям в Сирии. Ракеты поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии. Погибших среди мирного населения не было.

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Источник: korrespondent.net