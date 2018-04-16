Украина оставит в силе некоторые соглашения СНГ

Предложение президента Петра Порошенко выйти из органов Содружества независимых государств предусматривает оставить в действии те соглашения о сотрудничестве с СНГ, которые выгодны для Украины. Об этом в понедельник, 16 апреля, заявила его представитель в Верховной Раде Ирина Луценко, сообщает Интерфакс.

"Верховный главнокомандующий призывает правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами СНГ, чтобы денонсировать отдельные договора, оставив только те, которые прагматично необходимы Украине, как то признание дипломов, признание трудоустройства и договор о транзите, и другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины", - сказала она на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента.

Луценко также напомнила, что Порошенко заявил о намерении Украины прекратить участие в уставных органах СНГ.

Кроме того, она добавила, что Порошенко анонсировал внесение в парламент законопроекта об одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, которые не совместимы с национальными интересами Украины и реализацией ее права на самооборону.

Как сообщалось, Петр Порошенко инициирует прекращение участия Украины в уставных органах СНГ.

Ранее в СНГ сообщали, что Украина официально не покинула Содружество независимых государств, но не платит взносы в организацию.

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Источник: korrespondent.net