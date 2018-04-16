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16. 04. 2018

Химатака в Сирии: ОЗХО начала экстренное заседание

Международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) начала экстренное заседание по вопросу атак в сирийской Думе. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает AFP со ссылкой на собственные дипломатические источники.

"Международная Организация по запрещению химического оружия начала экстренное заседание по вопросу атак в Думе", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что все британские, российские и французские послы были замечены в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Как сообщалось, в этот же день ранее в Совете ЕС потребовали немедленного расследования химатаки в Сирии.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что РФ блокировала расследование химатак в Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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