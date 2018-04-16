Лондон: Россия и Сирия не позволили экспертам ОЗХО работать в Думе

Россия и Сирия не предоставили экспертам Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) доступ в сирийский город Дума. Об этом в понедельник, 16 апреля, заявило постпредство Великобритании при ОЗХО со ссылкой на слова гендиректора организации Ахмета Узюмджу, передает Интерфакс.

"Генеральный директор ОЗХО отчитался перед исполнительным советом по отправке миссии по установлению фактов для расследования химатаки в Думе. (Эксперты) ОЗХО прибыли в Дамаск в субботу. Россия и Сирия пока не предоставили доступ в Думу. Беспрепятственный доступ необходим. Россия и Сирия должны сотрудничать", - говорится сообщении.

В свою очередь, в постпредстве РФ при ОЗХО обвинили США в попытках подорвать доверие к миссии в Сирии.

ОЗХО 14 апреля сообщило о прибытии миссии в Дамаск.

Ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что российские военные готовы предоставить транспорт и охрану для представителей ОЗХО

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вето российской стороны в Совбезе ООН в отношении резолюций по Сирии было попыткой блокировать расследование химатак на территории страны.

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Источник: korrespondent.net