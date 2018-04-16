Луценко забрал часть полномочий Холодницкого

Глава САП ушел в отпуск, а его обязанности разделили между собой его заместитель и председатель генпрокурор. Об этом глава ГПУ Юрий Луценко сообщил на брифинге в понедельник, 16 апреля, сообщает Украинская правда.

Холодницкий решил уйти в отпуск и гарантировал, что предоставит объяснения и будет сотрудничать с Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров, отметил Луценко.

"САПом руководит сейчас первый заместитель Холодницкого (Максим Грищук - УП), но здесь есть одна очень специфическая ситуация...", - сказал он.

Луценко объяснил, что заместитель выполняет не все обязанности председателя, а только те, которые касаются деятельности непосредственно САП. Полномочия же Холодницкого как заместителя генпрокурора частично взял на себя сам Луценко, поскольку его заместители или кто-либо другой из ГПУ не имеет права выполнять эту работу.

"Это очень маленькие функции, например, подписи по подозрениям относительно отдельной категории подозреваемых", - отметил генпрокурор.

Он рассказал, что в частности подписал подозрение в коррупции адвокату заместителя винницкой региональной прокуратуры, который вместе с чиновником требовал взятку.

По словам Луценко, также в отсутствие Холодницькго он будет подписывать изменения в состав группы прокуроров.

В то же время, отметил председатель ГПУ, есть часть полномочий Холодницкого, которые не может выполнять даже генпрокурор.

Ранее сообщалось, что Луценко требует увольнения Холодницкого.

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Источник: korrespondent.net