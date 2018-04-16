В Украине усилили защиту детей от сексуальной эксплуатации

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 16 апреля, подписал закон О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что принятие соответствующих изменений и дополнений будет способствовать повышению уровня защиты и соблюдения прав ребенка в Украине, приблизит законодательство страны к международным стандартам обеспечения защиты ребенка от сексуальной эксплуатации, позволит Украине выполнить рекомендации Комитета ООН по правам ребенка и Европейского комитета по социальным правам Совета Европы.

Документ разработан с целью гармонизации законодательства Украины с положениями Факультативного протокола относительно торговли детьми, детской проституции и детской порнографии к Конвенции ООН о правах ребенка, Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия и Европейской социальной хартии (пересмотренной).

Комитет ООН по правам ребенка в своих заключительных наблюдениях по выполнению Украиной Конвенции ООН о правах ребенка от 1995, 2002, 2007 и 2011 годов рекомендовал Украине установить четкий минимальный возраст полового совершеннолетия.

Европейский комитет по социальным правам Совета Европы в 2011 году вынес по Украине заключительный вывод, в котором констатировал несоответствие практики применения пункта 10 статьи 7 Право детей и подростков на защиту Европейской социальной хартии (пересмотренной), что по сути касается неспособности Украины защищать детей от их привлечения к проституции и порнографии.

Новым законом предусмотрены изменения в статью 155 УК Украины, которыми криминализируются добровольные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом. Таким образом, устанавливается минимальный возраст полового совершеннолетия, а также ликвидирует необходимость в обязательном проведении судебно-медицинской экспертизы для установления половой зрелости потерпевшего. Это значительно облегчает процесс квалификации и доказывания преступления.

Ранее Петр Порошенко подписал указ О первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net