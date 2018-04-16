Асаду нет места в мирном урегулировании в Сирии – МИД Германии

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас исключил возможность долгосрочного урегулирования конфликта в Сирии при участии нынешнего президента этой страны Башара Асада.

"Сначала нужно искать решения со всеми теми, кто имеет влияние в регионе, однако никто не может представить себе, что частью такого решения может быть человек, применяющий химическое оружие против собственного народа", – сказал Масс на встрече с главами МИД из других стран ЕС в Люксембурге в понедельник, 16 апреля.

По его мнению, сейчас нужно сделать все возможное для предотвращения новой эскалации конфликта в Сирии. При этом Маас констатировал, что без участия России, нравится это кому-либо или нет, данный конфликт не урегулировать.

В связи с этим глава МИД Германии приветствовал тот факт, что "Россия выразила готовность к диалогу".

Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не будет вести прямых переговоров с режимом президента Сирии Башара Асада, так как Дамаск этого не заслуживает.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net