Унижение России. Реакция мира на удары по Сирии

США и союзники нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на химическую атаку против мирных жителей, в которой обвиняют сирийского лидера Башара Асада.

Несколько дней весь мир ожидал удара и пристально следил за ситуацией, поскольку в России пригрозили ответом и казалось, что мир стоит на грани третьей мировой войны и, даже, ядерного конфликта.

Куда попали ракеты в Сирии

Ранним утром 14 апреля вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по объектам в Сирии. Целью атаки стали три объекта, связанные с программой разработки химического оружия, сообщил глава Минобороны США Джеймс Мэттис.

Один из объектов, научно-исследовательский центр, находился в районе Дамаска, два других - в Хомсе, сообщил президент США Дональд Трамп.

Однако, по данным российского Минобороны, а также сирийской стороны и арабских СМИ, целей было больше - по меньшей мере по восьми целям, в том числе по шести аэродромам.

В районе Дамаска целью стал научный центр, занимающийся разработкой химоружия; на одном из двух объектов к западу от Хомса хранились запрещенные вещества и прекурсоры, рядом с ним находился один из командных пунктов сирийской армии, сообщил Трамп в телевизионном обращении из Белого дома.

Чем РФ и США столкнутся в Сирии: перечень вооружения

Трамп заявил, что при ударе было использовано 105 ракета - почти в два раза больше ракет, чем год назад. По данным российского Минобороны, были выпущены 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования Tomahawk, а также сброшены управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В, а самолеты F-15, F-16 выпустили по целям ракеты воздух-земля.

Самолетами Tornado британских ВВС было выпущено восемь ракет Scalp EG. В операции, по данным России, принимали участие два корабля ВМС США - эсминец Laboon и ракетный крейсер Monterey, находящиеся в акватории Красного моря.

По российским данным, французские самолеты в обстреле Сирии участия не принимали. Хотя министр Парли, слова которой приводит Reuters, сообщала о задействовании французских ВВС с военных баз в стране.

Как и год назад, российские ПВО не были задействованы для перехвата ракет. При этом, как заявляют в России, 70 ракет были перехвачены системами ПВО, произведенными в Сирию еще во времена СССР.

Жертв среди военных и мирных жителей нет, заявили в России и Сирии.

Необходимый шаг

Реакция мира

Президент США Дональд Трамп: Идеально выполненный удар вчера вечером. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и военную мощь. Лучший результат из возможных. Миссия выполнена!

Президент России Владимир Путин: Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом.

Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений.

Верхвный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи: Этот удар по Сирии - преступление. Я объявляю, что лидеры США, Франции и Великобритании - преступники и совершили преступление.

МИД Турции: Выражаем удовлетворение проведенной в Сирии операцией США, Великобритании и Франции в ответ на химическую атаку в Думе, где погибло много мирных жителей. Есть серьезные подозрения, что эту атаку совершил сирийский режим.

МИД Китая: Любое одностороннее действие военных, совершенное без одобрения Совбеза ООН, противоречит цели и принципам устава ООН, нарушает международное право и базовые нормы международных отношений и только усложнит сирийскую проблему.

Канцлер Германии Ангела Меркель: Военная операция была необходимым и уместным шагом для того, чтобы сохранить эффективность международного бойкота химоружия и предостеречь сирийский режим от новых нарушений. Мы поддерживаем решение наших американских, британских и французских союзников.

Председатель Европейского совета Дональд Туск: Удары США, Франции и Великобритании дают понять, что сирийский режим вместе с Россией и Ираном не могут продолжать создавать эту трагедию, по крайней мере безнаказанно. Евросоюз будет поддерживать своих союзников на стороне правосудия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Я поддерживаю действия США, Великобритании и Франции против объектов программы химического оружия сирийского режима. Она снизит возможности режима для дальнейших атак на сирийский народ с помощью химического оружия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй: Мы сочли правильным и законным задействовать вооруженные силы вместе с нашими ближайшими союзниками, чтобы облегчить дальнейшие страдания людей, нанеся удар по возможности сирийского режима использовать химическое оружие.

Стратегия Трампа неясна

Wall Street Journal, США

Вопрос, на который до сих пор нет ответа, - в чем заключается стратегия администрации Трампа по отношению к Сирии и какую роль в ней играют ракетные атаки.

Ранее в этом месяце Трамп говорил, что готов в скором времени оставить Сирию и вывести войска. Но до сих пор остается неясно, как США надеются урегулировать ситуацию в Сирии дипломатическими методами, если Асад, Россия и Иран сохраняют преимущество на поле боя.

Сирия - полигон для испытания оружия

Guardian, Британия

Удары западной коалиции в очередной раз продемонстрировали то, что - несмотря на огромный гуманитарный ущерб, нанесенный войной в Сирии, - эта страна превратилась в испытательный полигон для новейших систем, развернутых Россией и США.

Трамп и Путин ведут своеобразную словесную гонку вооружений, в которой Путин хвастается своими сверхзвуковыми ракетами и высокоскоростными подлодками, представленными им незадолго до президентских выборов в России.

Кроме того, ранее в этом году Россия перебросила в Сирию свой самый совершенный истребитель - перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.

Пока ясно одно: кровавая война в Сирии продолжится, осложнившись еще больше, чем прежде. И ее главными жертвами так и останутся сирийские мирные граждане.

Исполненные шумом и яростью - в противовес заявлениями Дональда Трампа о "выполненной миссии" - эти удары, вероятно, ничего не изменят в ходе сирийской войны.

Удары по Сирии оставляют много вопросов

CNN, США

Удары западной коалиции во главе с США в Сирии ставят перед нами несколько вопросов.

Во-первых, в чем именно заключается стратегия США в Сирии? Всего две недели назад Трамп сказал, что США 2очень скоро уйдут из Сирии".

Во-вторых, помимо ответа на применение химического оружия сирийским режимом есть ли у администрации Трампа какой-то план по защите сирийских мирных граждан в войне, которая за последние семь лет уничтожила большую часть их страны?

В-третьих, может ли вполне похвальное беспокойство Трампа за жизнь мирных граждан, вызванное применением там химического оружия, изменить его отношение к сирийским беженцам, пытающимся въехать на территорию США?

В-четвертых, означают ли эти удары какой-то перелом в отношениях между Трампом и Россией?

В-пятых, конгресс США, который должен давать свое согласие на военные операции США, не разрешал наносить удары по объектам сирийского режима, а разрешал наносить удары только по объектам террористов.

В-шестых, не похоже ли все это на ситуацию, когда "хвост виляет собакой"?

Акция возмездия не имеет смысла

Politiken, Дания

Акция возмездия по отношению к Асаду уже утратила часть своей эффективности из-за избранного момента. Если бы она была предпринята через несколько часов после того, как стало ясно о массовом убийстве с помощью ядовитого газа, она имела бы характер непосредственной реакции.

Но она последовала значительно позднее самого преступления и несет на себе четкий отпечаток нерешительности США, отсутствия у американцев стратегии, а также боязни непредвиденных последствий, которых опасаются все стратеги.

У Трампа нет интересов в Сирии

Washington Post, США

По всей видимости, в основе подхода президента Трампа к Сирии лежит тот же принцип, который определял большую часть политики его администрации с момента его вступления в должность: поступай иначе, нежели твой предшественник.

Президент Барак Обама прочертил "красную линию" в вопросе применения химического оружия в Сирии, а затем отказался прибегнуть к военной силе.

Однако, хотя Трамп пообещал снова нанести удар в том случае, если Асад еще раз применит химическое оружие, он ясно дал понять, что он не заинтересован в постоянном присутствии в Сирии.

Подобно Обаме, Трамп, очевидно, решил, что у США довольно мало интересов в Сирии и нет почти никаких возможностей положить конец сирийской гражданской войне, в которой в настоящий момент режим Асада, Россия и Иран одерживают победу.

Российская "тактика сумасшедшего"

New Yorker, США

Не обеспечила ли угроза третьей мировой войны в эти выходные Путину тактическую победу в Сирии? Похоже, что так оно и есть: русские несколько дней мрачно намекали, а порой и истерично кричали, что на американскую ракетную атаку в Сирии ответят эскалационным контрударом, и поэтому американцы выбрали для нанесения удара минимум целей, пытаясь не создавать провокацию.

Пламенная риторика Путина, в которой больше театральности, чем содержания, является пределом непосредственной реакции России или указателем на то, что свой ответ она даст не на поле боя. Путин и его генералы наверняка довольны благодаря этой "тактике сумасшедшего".

Без ответа остается один вопрос. Не могло ли быть так, что Россия по молчаливому уговору с Вашингтоном и другими столицами, пообещавшими ограниченную реакцию Запада, получила от Сирии заверения в том, что она в будущем станет воздерживаться от применения химического оружия?

Опасность миновала

NRK, Норвегия

Острая опасность конфронтации с США временно миновала, но перед Путиным и российским руководством остается немало вызовов. Новые санкции США, бич для олигархов и их предприятий, угрожают свести на нет ожидаемый прирост российской экономики в 2018 году.

Чего Россия добьется, продолжив свое вмешательство в Сирии и как Путин поступит, если в ход снова будет пущен отравляющий газ и за этим последует еще один западный удар?

Да, опасность миновала - но лишь на время. Никто не знает, где и когда риск столкновения возникнет в следующий раз. Остается лишь надеяться на победу дипломатии и здравого смысла, которые, несмотря ни на что, одержали верх и на сей раз.

Трамп показал силу

РБК, Россия

Трамп продемонстрировал силу и готовность держать слово, а союзники США - солидарность, отметил эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.

"Исходя из того, что атаке подверглась база ПВО на горе Касьюн с видом на президентский дворец, а также позиции 41-й бригады спецназа САР, Асаду был послан месседж: сирийское урегулирование должно происходить по резолюции 2254 с включением оппозиции в переходный орган, а не так, как происходит сейчас, когда риторика о политическом устройстве сводится к капитуляции и принятию условий Дамаска", - считает собеседник РБК.

Работа сирийских средств ПВО, с одной стороны, позволила минимизировать последствия атаки и свести на нет какой-либо риск конфронтации, с другой - перехватом некоторого количества ракет Сирия продемонстрировала "свой суверенитет", говорит эксперт.

"При этом понятно, что боеспособность советских средств ПВО на протяжении последних лет восстанавливалась усилиями специалистов из России", - подытожил Мардасов.

Унижение для России

Ведомости, Россия

"Для Москвы американские удары по Сирии, конечно, сильное унижение: Россия, по сути, заранее отказалась защищать сирийского союзника. Это наглядно показывает шаткость российского пребывания в Сирии, где Москва может действовать только до тех пор, пока США ей это позволяют", - приводит газета Ведомости мнение редактора Moscow Defense Brief Михаила Барабанова.

В редакционном комментарии на эту же тему газета Ведомости пишет, что демонстративный характер ударов по Сирии позволил России и США сохранить лицо, но не приблизил к разрешению конфликта.

Запад предъявил Москве ультиматум

Коммерсант, Россия

Западные лидеры фактически предъявили России ультиматум: прекратить помощь Дамаску или готовиться к дальнейшим неприятностям. Эти требования были озвучены на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

Учитывая, что Москва не намерена уступать оказываемому на нее давлению, дальнейшая конфронтация России и Запада выглядит практически неизбежной.

Посол США в Москве Джон Хантсман на днях направил в российский МИД письмо, в котором говорится, что Вашингтон готовит новые санкции в отношении России - на сей раз "за поддержку сирийского режима".

Новые санкции коснутся компаний, занимающихся поставкой оборудования Асаду или связанных с использованием химоружия.

"С точки зрения санкционного давления ЕС на Россию последние события дают дополнительные аргументы сторонникам сохранения и даже ужесточения санкций", - прокомментировал газете заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин.

Удар по Сирии устроил все стороны

Газета.Ru, Россия

Из всех сценариев возможной войны в Сирии случился самый невероятный и благополучный. Ракетные удары по Дамаску больше всего оказались похожи на договорной матч в футболе. Результат действительно устраивает все стороны. Но это пока единственная хорошая новость. Все остальное очень плохо.

Действительно, свой дипломатический "восторг" ракетными ударами по-своему выразили практически все заинтересованные стороны. Трамп радостно написал в Twitter, что "миссия выполнена" и что невозможно было ударить лучше.

Президент Асаад заявил, что удары еще больше сплотили сирийский народ вокруг действующей власти, а Минобороны России не преминуло отметить, что сирийская ПВО сбила большинство ракет.

При этом Россия, Иран и Сирия получили возможность говорить, что США и их союзники своими бомбардировками помогают террористам. А Трамп, в свою очередь, показал, что Штаты могут бомбить любую страну, даже если там есть российские войска.

Показательно, что ракетные удары не вызвали человеческих жертв и проводились исключительно по тем объектам, на которых не было российских и иранских войск и которые не находились в зоне ответственности российской ПВО в Сирии. При этом Россия явно была заранее предупреждена об ударах.

Может ли еще Сирия стать предметом торга России с Западом за Украину - вопрос открытый. Но в любом случае война с ИГИЛ уже явно не является реальной целью.

Ложь о сбитых Сирией американских ракетах

Lenta.Ru, Россия

Судя по почти точному совпадению в заявленном обеими сторонами количестве ракет, российские силы действительно наблюдали и зафиксировали почти все объекты в небе Сирии во время нанесения ударов. Возможно даже, что некоторое количество ракет действительно было сбито сирийскими ПВО. Но вряд ли речь может идти о 70-процентной результативности.

Во-первых, нет объективных свидетельств поражения такого количества ракет. В качестве доказательств Минобороны Сирии выложило две фотографии обломков неизвестного устройства, произведенного во Франции.

Утверждение, что обломки разлетелись по большой площади и потому собрать их невозможно, не более чем отговорка и предложение поверить на слово.

Во-вторых, утверждение, что объекты не пострадали, вовсе не означает, что ракеты, выпущенные по ним, были сбиты. Аэродромы могли остаться невредимыми просто потому, что их и не бомбили.

В-третьих, заявленные западными союзниками цели были поражены - об этом свидетельствуют объективные данные. Завышенные данные Минобороны России о количестве сбитых ракет могут объясняться не только известными качествами данного ведомства, но и тем, что оно, например, получило их от сирийских коллег, а радиолокационные средства не смогли отследить всю траекторию полета ракет.

Однако в пользу версии о перехвате части ракет говорит непропорциональный урон, нанесенный таким невероятным количеством ракет.

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Источник: korrespondent.net